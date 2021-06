Homem tenta confrontar polícia, mas acaba preso por porte ilegal de armas e tráfico de drogas

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, no município de Redenção, sul do Pará. De acordo com a Polícia Militar, na última segunda-feira (21), um carro prata, sem para-choque foi visto pelos policiais militares que, dias antes, receberam uma denúncia de disparos de arma de fogo realizados de dentro de um veículo com as mesmas características. A guarnição fez o retorno na via na intenção de abordar o condutor, que acelerou e na fuga acabou batendo em um motociclista.

A guarnição policial iniciou a perseguição ao suspeito, que inesperadamente fez uma manobra retornando na direção da viatura e, com uma arma de fogo em punho, teria indicado que poderia atirar contra os policiais. Os agentes efetuaram alguns disparos na tentativa de inibir a ação do suspeito, que ainda assim, não parou o veículo, sendo necessário o apoio de outras viaturas. Após o acompanhamento, iniciado no bairro Campos Altos passando outros setores da cidade, os policiais conseguiram interceptar o suspeito, já na localidade Vila Feliz.

Durante a revista pessoal, verificou-se que o condutor estava com um ferimento na coxa esquerda, e na busca veicular foram encontrados seis papelotes de uma substância análoga à cocaína. O suspeito disse aos policiais que havia se desfeito da arma de fogo. Após varreduras os policiais encontraram a arma no local indicado pelo homem, tratando-se de um revólver calibre 32, com três munições repercutidas e não deflagradas e uma munição deflagrada.

Diante do flagrante, o homem foi encaminhado a um hospital da cidade, sendo devidamente atendido pela equipe médica e, em seguida, o suspeito, o veículo que ele conduzia, os entorpecentes, assim como a arma e as munições, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Redenção para os procedimentos cabíveis.