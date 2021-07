Homem sofre acidente em fuga frustrada após ter veículo baleado pela Polícia

Um homem arriscou a própria vida ao recusar a parar o carro em abordagem policial. O condutor, que vinha em alta velocidade, após perseguição da Polícia na madrugada deste sábado (24), em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a Polícia, o homem só parou o veículo quando tiros foram disparados e o pneu acabou estourando, fazendo com que o carro batesse no meio-fio.

Após a tentativa frustrada de fuga, finalmente o infrator foi conduzido pelos agentes de segurança.