Homem tem casa invadida e é baleado na cabeça por dupla armada em São Francisco do Pará

Benedito Vital de Souza Coelho foi baleado na cabeça na noite da última quinta-feira (6/3) depois que teve a casa invadida em São Francisco do Pará, nordeste do estado. Segundo a Polícia Militar, o ataque foi praticado por um homem e uma mulher, que ainda não foram identificados. A motivação do crime é desconhecida.

O caso aconteceu por volta de 21h30, na zona rural do município. De acordo com a PM, a dupla, além de obrigar que Benedito ficasse de joelhos, atirou quatro vezes contra ele. Apesar das autoridades confirmarem que a vítima foi baleada na cabeça, não foi esclarecido se todos os tiros a atingiram. Após os disparos, os suspeitos fugiram.

Uma guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi acionada e, ao chegar no local, constatou o crime. Os militares acionaram uma ambulância, que encaminhou a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal. O estado de saúde de Benedito não foi divulgado.

Até o fim da manhã desta sexta-feira (7/3), nenhum dos suspeitos tinha sido localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.