Homem tem braço dilacerado após ataque de jacaré em comunidade de Santarém

Cleverson Erivelton Aires Guimarães, 49 anos, foi atacado por um jacaré na Comunidade Membeca, região do Arapixuna, em Santarém, oeste do Pará, na tarde deste domingo (15). Ele teve o braço dilacerado, mas não há informações de como o ataque aconteceu. As informações são do portal O Impacto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e seguiu para a localidade para atendimento da vítima, que foi levada até a comunidade vizinha de Aninduba, de onde foi resgatado pela equipe de socorristas.

A vítima foi levada para o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA). Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde dele.

A redação integrada de O Liberal procurou as autoridades para obter mais informações do caso e aguarda retorno.