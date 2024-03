Homem, suspeito de roubar refletores, é flagrado na BR-316, em Ananindeua

Um homem foi flagrado por pessoas que trafegavam pela BR-316 supostamente roubando refletores que auxiliavam na iluminação da via pública e do BRT, em um trecho que fica em Ananindeua. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (27), no bairro de Águas Lindas, e surpreendeu populares que passavam pela área, pois tudo ocorreu em plena luz do dia e sob os olhares de diversas pessoas.

As imagens foram feitas por pessoas que trafegavam pela área. No vídeo é possível ver que o homem está pendurado no poste de iluminação, sem nenhum tipo de equipamento, e consegue desprender os refletores. Pelo relato no vídeo, o suspeito consegue pegar três dos equipamentos. Tudo ocorre muito rapidamente. Assim que ele desprende os refletores, os itens ficam conectados somente por um fio, então o homem puxa da roupa uma espécie de facão e corta para conseguir soltar os refletores.

Os populares que filmam tudo ainda comentam sobre a ação do suspeito e dizem que ele consegue pegar todos os refletores que estavam naquele poste. “Ele conseguiu pegar tudo. Todo mundo tá vendo ele fazer isso. E não passa nenhuma viatura nessas horas”, dizem as pessoas que observam o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Militar e aguarda o retorno.