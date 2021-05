Homem suspeito de matar garçom a facadas é preso em Parauapebas

Foi preso o homem apontado como o assassino do garçom Fredson Reis da Silva, de 35 anos, em Parauapebas, no sudeste paraense. Fábio Anjo da Silva, de 33 anos, foi localizado e preso por uma equipe da Polícia Militar, que o abordou na casa onde ele vivia, no bairro da Paz, no domingo (23). Segundo o relato policial, o acusado ainda tentou fugir pela laje da residência, ao notar a aproximação dos agentes, mas se entregou ao perceber o cerco policial.

O crime ocorreu na tarde do último sábado (22) e chocou moradores da cidade. Imagens flagradas por câmeras de segurança mostram Fábio indo em direção à vítima e desferindo pelo menos oito golpes na região do peito do homem, que ainda ficou com a faca cravada em seu corpo. Fredson não teve qualquer chance de defesa. Em seguida, o agressor fugiu correndo. O caso ocorreu em frente ao bar onde o garçom trabalhava.

As investigações apontaram que Fábio e Fredson tinham uma rixa antiga, com ameaças trocadas desde 2012. Fábio, então, resolveu assassinar Fredson antes que o garçom pudesse fazer mal a ele.

Na quitinete onde Fábio foi preso, foram encontradas as roupas usadas por ele no momento do assassinato. O material foi recolhido para análise pericial realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

O acusado de homicídio foi levado à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas para realização dos procedimentos cabíveis. Fábio está à disposição da Justiça. As informações são do Correio de Carajás.