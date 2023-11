Homem suspeito de chacina diz que abusou de vítimas agonizando e guardou calcinha

O suspeito de matar uma mãe e três filhas deu outros detalhes sobre o crime, nesta segunda-feira (27). O homem disse que as violentou enquanto agonizavam e ainda guardou as calcinhas. Todas foram degoladas. O suspeito foi preso em flagrante. O caso aconteceu no município de Sorriso, no Mato Grosso, entre a última sexta-feira (24) e o sábado (25).

As vítimas foram identificadas como Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, Miliane Calvi Cardoso, de 19, e duas menores de 10 e 13 anos. O desaparecimento da família ao longo do final de semana foi notado pelos vizinhos, que imediatamente acionaram as autoridades. As vítimas foram encontradas mortas em casa, apresentando cortes profundos pelo corpo.

VEJA MAIS

O suspeito tem histórico de violência doméstica e foi contratado para trabalhar em uma obra ao lado da residência de Cleci Cardoso. O homem relatou ao delegado Bruno França Ferreira que esfaqueou três vítimas e abusou sexualmente da mãe e de duas filhas. A Polícia Civil relatou que uma menina de 10 anos foi asfixiada.

Durante a investigação, uma peça de roupa íntima de uma das vítimas foi encontrada junto ao suspeito e o material será encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso.