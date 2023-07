Homem supostamente bêbado e sob efeito de drogas morre afogado no canal do Tucunduba, em Belém

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste sábado (22), nas águas do canal do Tucunduba, bairro do Guamá, em Belém. De acordo com informações de moradores da área, a vítima, que teria consumido bebida alcoólica e entorpecentes, estava nadando no canal e não foi mais vista. Equipes do Corpo de Bombeiros foram comunicadas do fato e se deslocaram para atender a ocorrência. Os militares conseguiram fazer o resgate do cadáver.

Um vídeo que circula em grupos de mensagens instantâneas mostra o trabalho dos bombeiros. Moradores teriam reconhecido o homem apenas pelo apelido “Dico”, conforme mostra a gravação. Seria um conhecido da área.

Depois de constatada a morte do homem, equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) fizeram a remoção do corpo para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).​

“A Polícia Científica do Pará informa que foi acionada para a remoção do corpo de um homem, sem identificação, encontrado no rio Tucunduba, no bairro do Guamá. A vítima foi levada para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde ainda não houve procuração por parentes”, informou a PCP. O caso será investigado pela Polícia Civil.