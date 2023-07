Motociclista morre atropelado por carro na Augusto Montenegro; motorista fugiu sem prestar socorro

​Um motociclista não identificado morreu na tarde deste sábado (22), ao ser atingido por um carro de passeio, na rodovia Augusto Montenegro, bairro da Agulha, em Icoaraci. O acidente ocorreu na pista expressa do BRT, bem em frente ao Comando de Policiamento da Capital II (CPC II). Testemunhas relataram que o automóvel estava fazendo uma curva quando atingiu fatalmente o jovem, que seguia sozinho. O motorista causador do acidente não foi identificado e fugiu do local, sem prestar socorro ao rapaz.

Imagens compartil​hadas nas redes sociais mostram a vítima caída ao chão, já sem vida e com uma fratura exposta na perna. Pedaços da motocicleta ficaram espalhados pela pista. O acidente atraiu dezenas de curiosos.

Equipes da Polícia Militar atenderam inicialmente a ocorrência e acionaram a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do cadáver. Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte do rapaz e reclamaram dos constantes acidentes na rodovia Augusto Montenegro.

"Que Deus conforte os corações dos familiares”, “Essa Augusto Montenegro tá um perigo mesmo”, “Que tristeza para essa família”, comentaram os internautas.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "instaurou inquérito policial e apura as circunstâncias do acidente de trânsito com morte de um adolescente de 17 anos, registrado neste sábado (22), em Icoaraci, distrito de Belém. Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram requisitadas para elucidar o caso”.