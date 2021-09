Homem sofre tentativa de homicídio na porta de casa em Novo Repartimento

A Polícia Civil de Novo Repartimento investiga uma tentativa de homicídio contra Carlindo Mendes Sobrinho, de 55 anos, vítima de atentado a tiros por volta das 21h do último domingo (19). A vítima está internada no Hospital Regional de Tucuruí (HRT).

Carlindo Sobrinho estava na porta de sua residência, localizada na rua Monte das Oliveiras, no bairro Espigão, conversando e olhando o movimento da rua, quando dois homens em uma motocicleta teriam se aproximado e parado na frente do homem. As informações são do site Correio de Carajás.

Testemunhas relataram aos policiais que o passageiro da motocicleta desceu do veículo com arma na mão e disparou cerca de cinco tiros em direção à vítima. Ele caiu, enquanto os criminosos fugiram.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Diante da gravidade dos ferimentos, a equipe médica fez a transferência de Carlindo para o Hospital Regional de Tucuruí. O homem continua internado e não corre risco de morte.

Um inquérito policial, com prazo de até 30 dias para qualificar e explicar a motivação do crime, foi instaurado.