Homem sem identidade é assassinado na madrugada do domingo (22) no Entroncamento

Um homem foi assassinado na madrugada deste domingo (22/12), no Entroncamento, em Belém. A vítima seria um homem conhecido pelo apelido de Olhão, porém não há informações sobre a verdadeira identidade do homem. O homem foi morto em uma das ruas nas proximidades do elevado, no bairro do Castanheira. Ele vestia uma camisa azulada e um short lilás.

A Polícia Civil do Pará informou que faz buscas para identificar e prender os envolvidos no crime. O caso foi registrado na Seccional da Marambaia. Já a Polícia Científica do Pará informa que o corpo, do sexo masculino, ainda não foi identificado. Os peritos aguardam familiares para o reconhecimento da vítima.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.