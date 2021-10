Homem se joga de carro em movimento sobre ponte para escapar da morte

Um homem identificado como Afonso Marques do Nascimento Filho, de 29 anos, foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado a um hospital de Marabá depois de se jogar de um veículo em movimento, quando este passava sobre uma ponte da estrada Paulo Fonteles, nas proximidades da Vila Palmares I. As informações são do portal Zé Dudu.

À polícia, Afonso Filho relatou que havia passado a noite da quarta (6) e parte da madrugada desta quinta-feira (6) na companhia de três desconhecidos em uma festa que acontecia em bar no Bairro da Paz. Pela manhã, o grupo pegou uma caminhonete S-10 e seguia em direção à estrada Paulo Fonteles, quando um dos parceiros de 'noitada' disse que iria matá-lo.

Confuso com a situação e temendo que a ameaça fosse verdadeira, Afonso aproveitou o momento em que o veículo passava por sobre uma ponte e saltou. Ainda segundo ele, no banco traseiro da caminhonete havia um rapaz desacordado. Equipes do Samu prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e o transferiram para o Hospital Municipal.