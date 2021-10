Homem sobrevive ao cair de uma altura de nove andares; BMW amorteceu queda

Um homem de 31 anos sobreviveu a uma queda de uma altura de nove andares em um prédio em Jersey City, Nova Jersey (EUA). O impacto da queda foi amenizado por um carro, um esportivo da BMW, que estava estacionado em frente ao edifício. As informações são do portal UOL.

Trabalhadores da região contaram, ontem (07), ao New York Post que o rapaz se levantou com o braço direito muito machucado. "Eu ouvi um grande estrondo e não pensei que fosse uma pessoa caindo, no início", disse Christina Smith, de 21 anos.

"A janela traseira do carro estourou com o impacto. Então, o cara deu um pulo e começou a gritar, com o braço todo torcido", afirmou a vendedora, que estava em uma rede de fast-food próxima. "Ele perguntava: 'O que aconteceu?'. E as pessoas respondiam: 'você caiu!'". Christina ligou para a emergência e passou a fotografar e filmar o momento. O vídeo tem cenas muito fortes.

Apesar de cair cerca de 30 metros, a alça de uma máscara facial permaneceu pendurada na orelha do homem. Segundo a publicação, ele não trabalhava no prédio e funcionários não souberam explicar os motivos do rapaz está no local.

Após a queda, o homem foi levado às pressas para um hospital da região, em estado crítico. Ele se recusou a dar seu nome e não cooperou com os policiais. "Ele caiu no carro, depois se arrastou e se jogou no chão. Tentava se levantar, mas as pessoas insistiam para que permanecesse na calçada", disse Mark Bordeaux, de 50 anos, que trabalha no prédio.

A polícia segue investigando o caso, mas disse que o incidente não envolve circunstâncias suspeitas e que existe a hipótese de se tratar de uma tentativa de suicídio.

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente