Homem sai para caçar e é encontrado morto com duas espingardas

Populares encontraram o corpo de Daniel Gomes do Santos por volta das 7h30 desta quinta-feira (3), aproximadamente a 14 km da comunidade Crepurizinho, região tradicionalmente de garimpo no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Daniel saiu para caçar na noite de quarta-feira (2), na companhia de um colega, Balduíno Pereira Melo, que agora é apontado como o principal suspeito do homicídio, e foi conduzido à 19ª Seccional de Polícia Civil, na cidade de Itaituba.

Junto ao corpo foram encontradas duas espingardas. As investigações seguem para se esclarecer as circunstâncias da morte de Daniel.