Homem sai de casa com droga no bolso, tem casa vasculhada e é preso em flagrante em Castanhal

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no município de Castanhal, no nordeste paraense. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (30), durante uma abordagem policial o homem foi flagrado com petecas de cocaína no bolso da bermuda, mas foi na casa do suspeito que os agentes encontraram uma espécie de "quartel" da droga. Na residência do acusado foram encontrados ainda outros entorpecentes, balanças de precisão e embalagens plásticas para que os entorpecentes fossem embalados e comercializados.

Após uma investigação, a equipe policial montou uma campana próximo ao imóvel onde o homem morava, no bairro Caiçara. Ele foi abordado logo que saiu de casa e não teve chance de fugir. Foi nesta abordagem que as 9 petecas de cocaína foram encontradas com ele. O suspeito, que não teve a identidade informada, foi preso na última segunda-feira (28), por meio da Seccional Jaderlândia, no município.

Ao entrarem na casa, também foram encontrados vários pacotes de cocaína, pedra de óxi, duas balanças de precisão, uma prensa hidráulica, além de material para embalar o entorpecente.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido junto ao material apreendido para a unidade policial.