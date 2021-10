Homem rouba motocicleta e vende para a própria sogra em Novo Repartimento

Willian dos Santos Alves e sua sogra Luziana Fernandes de Souza foram presos, em Novo Repartimento, pelos crimes de roubo e receptação. Além deles, um amigo da família, identificado como Aldelison Rodrigues dos Santos, também foi preso. Todos estão à disposição da Justiça.

No ato da prisão, Willian confessou ter roubado uma motocicleta, crime que ele praticou no dia 19 deste mês, em Tucuruí, a 70 quilômetros de Novo Repartimento. O assaltante abordou uma mulher a caminho do trabalho, ameaçou a vítima, roubou a motocicleta e um aparelho celular.

A motocicleta foi comprada pela sogra do assaltante, Luziana Fernandes. E o aparelho ao amigo Aldelison Santos. Os três foram presos pela Polícia Civil de Novo Repartimento com apoio da Superintendência Regional do Lago.

O delegado Thiago Mendes, diretor da 9ª Risp Tucuruí, explicou que uma investigação iniciada na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí chegou ao comprador do aparelho celular. “A partir daí as equipes entraram em campo e conseguiram prender os envolvidos”, disse.

Na terça-feira (28), a moto e o celular foram entregues à legítima proprietária Marcilene Arnaud de Melo, que agradeceu pela recuperação dos bens. Os envolvidos no crime responderão pelos crimes de roubo e receptação perante à Justiça.