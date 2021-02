Homem rouba comerciante, se esconde em bueiro, mas é preso em Belém

Pouco após roubar o celular e a bicicleta de um comerciante na travessa Teófilo Condurú, no bairro de Canudos, em Belém, um homem teve uma ideia inusitada para escapar de populares e das autoridades policiais: se esconder em um bueiro. O acusado foi contido por testemunhas que presenciaram o crime e, pouco depois, equipes que atuam no 20° Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas para impedir o linchamento. As informações foram repassadas pela PM nesta segunda-feira (8).

Ao chegarem no local para a atender a ocorrência e impedir a violência contra o suspeito, na manhã deste domingo (7), os policiais encontraram o homem tentando se livrar das agressões dentro de um bueiro. Ao que tudo indica, este seria o local mais seguro que o acusado encontrou para não lidar com a ira da população.

Ferido, o homem foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na travessa 14 de Março, onde recebeu atendimento médico.

Após ser liberado, ele, a vítima e os objetos roubados foram encaminhados para a Seccional Urbana de São Brás, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.