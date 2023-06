Homem rendido consegue desarmar, atirar em policiais e fugir do crime; vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem rendido entrou em uma luta corporal com dois policiais militares, conseguindo desarmar um deles e utilizar a arma para ferir os agentes. O incidente aconteceu na rua Antônio Coutinho, no bairro Iguatemi, em São Paulo, nesta quinta-feira (1º). O agressor foi capturado horas depois na mesma região.

Pelo vídeo é possível ver dois suspeitos rendidos pelos dois policiais. Um dos indivíduos tentou fugir, mas foi rapidamente contido. Durante o confronto físico, o agressor conseguiu retirar a arma do coldre de um dos policiais e efetuou um disparo contra o rosto do PM e em seguida atirou contra o segundo agente. O policial foi ferido nas pernas e no abdômen.

Testemunhas no local prestaram socorro aos policiais feridos. Até o momento, não há informações precisas sobre o estado de saúde dos agentes. As circunstâncias que levaram à abordagem ainda não foram esclarecidas.

Ainda sobre o caso, os policiais militares encontraram a arma utilizada no crime dentro de uma mochila, em posse de um indivíduo, mas não foram confirmadas informações se ele é o mesmo agressor presente no vídeo, que atirou contra os agentes.