Incêndio atinge loja de confecções em Marabá; ninguém ficou ferido

​Uma loja de confecções foi parcialmente destruída por um incêndio na noite de quarta-feira (31), na VP-8, Folha 28, núcleo Nova Marabá, sudeste paraense. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

De acordo com informações fornecidas pelos bombeiros ao portal Debate Carajás, o incêndio não tomou grandes proporções, mas mesmo assim, medidas foram adotadas para controlar as chamas. Foi necessário arrombar a porta de acesso à loja, e um efetivo de dez militares trabalhou para combater o fogo e evitar que se alastrasse para outros prédios na região.

Após três horas de intensa ação, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, evitando maiores danos. Embora alguns itens te​​nham sido perdidos, a estrutura da loja foi preservada e não houve vítimas ou feridos durante o incidente.

Não foram informadas as causas do incêndio. Somente a perícia realizada no local poderá apontar como o fogo começou.