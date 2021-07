Homem reage a assalto e é atingido por dois tiros na Pedreira

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem é baleado, depois de reagir a um assalto por volta do meio-dia desta sexta-feira (16), na travessa da Estrela, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém.

Nas imagens, é possível ver que os dois suspeitos em uma motocicleta passam pelo homem e voltam, subindo a calçada, para abordá-lo. Ao tentar subtrair um pertence da vítima, houve luta corporal e o homem foi atingido por dois disparos. Os criminosos fugiram logo em seguida, tomando rumo desconhecido. Não há informações se eles chegaram a levar pertences da vítima.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local para prestar os primeiros socorros à vítima, que, segundo informações, não morreu.

Nas redes sociais, o caso preocupou moradores do bairro da Pedreira, onde a prática de assaltos tem se tornado corriqueira: “Toda semana uma situação dessa aqui na Estrela. Lamentável”, “Quanto violência em nosso bairro”, “A Pedreira está aumentando seus índices de criminalidade”, disseram os internautas.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com as Polícias Civil e Militar, e aguarda um retorno com mais informações sobre o caso.