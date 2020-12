Homem que tentou assaltar caixa eletrônico em Paragominas é preso pela PM

A Polícia Militar conseguiu prender um homem suspeito de tentar assaltar um caixa eletrônico, que fica na sede da Prefeitura de Paragominas, no sudeste do Pará. O crime acabou não dando certo. Mesmo assim, foi uma tentativa de crime e passível de punição pelo Código Penal Brasileiro. A prisão dele poderia também levar a outros criminosos especializados no ataque a caixas eletrônicos e assaltos a bancos. Outras duas pessoas já haviam sido presas por esse mesmo crime.

O suspeito foi capturado na quarta-feira (10), quando já estava a bordo de um ônibus interestadual, rumo a São Paulo. Os policiais chegaram ao homem a partir de denúncias anônimas. Porém, só neste domingo as polícias Civil e Militar divulgaram informações sobre o caso, assim que confirmaram a identidade do suspeito e garantiram que a prisão dele não afetaria outras investigações.

Com o suspeito, foram apreendidos diversos materiais usados em crimes contra bancos e caixas eletrônicos: uma furadeira, uma esmerilhadeira, armas brancas, disco de corte reforçado e uma chapa de aço, aparentemente cortado de um caixa eletrônico. Ele acabou confessando a tentativa de crime e foi autuado por tentativa de furto qualificado e associação criminosa. Está à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para perícia.