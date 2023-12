Homem que tentava se passar por policial é preso após agressão no Marajó

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na madrugada de segunda-feira (25), suspeito de se passar por policial e de agredir uma pessoa a coronhadas em Portel, no Marajó. Além da agressão, ele deve responder por falsificação de documento público. As informações são do Notícia Marajó.

O caso chegou ao conhecimento da PM por volta das 3h. A vítima foi até a 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (22ª CIPM) para dizer que tinha sido agredida a coronhadas por um homem que se identificava como policial. Porém, o suspeito não sabia informar se era Civil ou Militar.

O gestor do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, disse que duas viaturas foram atrás do suposto policial no local apontado pela vítima.

Após identificação da vítima, o homem foi revistado e os policiais encontraram sua identidade civil. Dentro de um porta cédulas também havia uma identidade funcional militar falsificada.

O documento tinha foto do suspeito e o nome falso de João Paulo de Sousa Formigosa, que não batia com o nome original da carteira de identidade. Apesar da falsificação, o documento dizia que ele era cabo da PM desde 2005.

O homem foi preso e poderá responder criminalmente por lesão corporal e falsificação de documento público. A arma que teria sido utilizada na agressão não foi localizada. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento às Polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.