Homem que usava identidade falsa de PM é preso após agressão em Portel

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta terça-feira (26) por agressão e por se passar por cabo da Polícia Militar em Portel, no Marajó. Conforme os PMs da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (22ª CIPM), além de agressão, o suspeito deve responder por falsificação de documento público.

As autoridades policiais foram informadas sobre o caso por volta de 3h da madrugada, quando uma mulher foi até a delegacia informar que foi agredida com golpes de cabo de uma arma de fogo. Ela teria contado que o agressor se identificava como policial, mas que não sabia informar se era Civil ou Militar. Duas equipes da PM foram até o local indicado pela vítima e prenderam o suspeito.

Os agentes revistaram o suspeito e encontraram com ele o documento de identidade verdadeiro e, dentro de um porta cédulas, estava uma identidade funcional militar grosseiramente falsificada. O documento tinha foto do suspeito e o nome falso de João Paulo de Sousa Formigosa, que não batia com o nome original da carteira de identidade. No documento de identidade militar informava que o suspeito seria cabo da PM do Pará desde 2005.

Após a abordagem, o homem recebeu voz de prisão e deverá responder criminalmente por lesão corporal e falsificação de documento público. A arma que teria sido utilizada na agressão não foi localizada. A PM acredita que possa estar com um segundo suspeito que seria um suposto Guarda Municipal e que ainda não foi localizado. O falso PM também não informou quem falsificou o documento.