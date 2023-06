Falso policial é preso após atirar dentro de boate durante confusão

Um homem foi preso após efetuar disparos durante uma confusão em uma boate de Goiânia (GO). Além disso, ele também teria ameaçado com uma tesoura a médica que o atendeu ao término do ocorrido. De acordo com as autoridades, ao chegarem no local, os agentes se depararam com algumas pessoas tentando conter o suspeito que parecia alterado, onde logo foi autuado e algemado.

As equipes encontraram uma farda da Polícia Militar, uma espingarda e munições dentro do carro dele. Também foram encontradas balas escondidas na casa do homem. Ele precisou ser socorrido por apresentar ferimentos devido a briga. Ele foi encaminhado para o hospital mais próximo.

Segundo informações, a médica pediu para que as algemas fossem retiradas, o que foi feito, mas o homem teria pegado uma tesoura e ameaçado a profissional, precisando ser algemado novamente.

Ele será autuado pelos crimes de desacato, posse e porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica por se passar por policial militar. O homem também já possuía passagens na polícia por ameaça em 2019, quando sacou uma arma e ameaçou frentistas de um posto de combustíveis.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com0