Homem que matou esposa na frente do filho é condenado a 33 anos de prisão

Autor de feminicídio, Rubervan Lobo foi levado a júri popular e condenado a 33 anos de reclusão em regime fechado por ter matado a própria esposa. Isabela Henrique Gama foi assassinada com um tiro na cabeça enquanto segurava o filho de 2 anos nos braços, no bairro Pajuçara, em Monte Alegre, em julho de 2019.

O julgamento ocorreu no última sexta-feira, dia 6 de novembro, no auditório do Tribunal do Júri, na Comarca de Monte Alegre. Além do acusado, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e uma de defesa.

Durante o plenário, o advogado de defesa argumentou que o tiro foi acidental e que, por isso, o crime seria classificado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O pedido foi negado pelo conselho de sentença, que compreendeu o crime como homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, em âmbito de violência doméstica e sem possibilidade de defesa. Outro agravante foi o crime ter ocorrido na frente do filho do casal.

Na decisão foi levada em consideração, ainda, que Rubervan permaneceu preso durante todo o processo de instrução criminal. Desta forma, não haveria justificativa para que ele recorresse em liberdade.

O caso

Isabela Henrique Gama foi morta no dia 5 de julho de 2019, durante uma discussão com o então marido, Rubervan Lobo. Na época, a polícia relatou que a vítima e o assassino tinham ingerido bebida alcoólica e, no retorno para a casa, começaram a se desentender. Durantre a briga, o marido atirou na cabeça da esposa, que segurava o filho do casal nos braços.

Rubervan abandonou a arma no local, pegou o filho e foi até a casa do sogro deixar a criança sob os cuidados dos avós. Em seguida foi até a Polícia Militar, confessou o crime e foi preso. O pai de Isabela também havia acionado a PM.

O crime chocou moradores da cidade, que realizaram um protesto às vesperas do julgamento pedindo justiça.