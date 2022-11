Suspeito de matar amigo é encontrado morto em mata fechada

O Departamento de Homicídios da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, sudeste do Pará, abriu inquérito policial para investigar a causa morte de Rafael Andrade de Almeida, de 38 anos de idade, encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (21), em uma área de mata no bairro Jardim Canadá.

O corpo de Rafael foi encontrado por uma mulher que reside próximo a área onde o cadáver foi achado. O odor no local chamou atenção da moradora que acionou as autoridades. O corpo estava em avançado estado de decomposição.'

A Polícia Civil foi acionada juntamente com a equipe da Polícia Científica do Pará (PCP), que identificou perfurações pelo corpo do homem, que será encaminhado para necropsia, exame que deve apontar a causa morte da vítima.

Rafael Andrade de Almeida estava desaparecido desde o dia 15 de novembro. Ele era considerado foragido por ser o principal suspeito do assassinato de Felipe Marciano Pereira Cruz, de 37 anos de idade, encontrado morto dentro da residência de Rafael com 20 perfurações pelo corpo.

O crime ocorreu no mesmo bairro onde o corpo de Rafael foi localizado. A esposa de Rafael Andrade relatou que os dois estariam consumindo um chá alucinógeno, momento em que Rafael teria ido até a cozinha da residência e pegado a faca para matar o amigo. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil que deve apurar ainda a misteriosa morte de Rafael.