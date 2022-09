Parauapebas é referência em desenvolvimento no Pará

O município de Parauapebas, no Pará, vem crescendo gradativamente quando se trata de turismo. Diante desse cenário, a cidade investe cada vez mais nesse setor, realizando a estruturação de rotas já instituídas no município, são elas: City Tour, Rota Carajás, dos Búfalos, Indígena e das Águas.

E com o objetivo de receber melhor as pessoas que visitam a cidade, a Prefeitura de Parauapebas vem investindo fortemente em infraestrutura e saneamento, um exemplo disso é o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas, o Prosap, que visa transformar a vida dos cidadãos.

O Prosap é executado em etapas com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do próprio município. Ao ser concluído, vai aumentar consideravelmente a capitação de água e elevar os índices de coleta de esgoto, deixando Parauapebas no ranking das cidades melhores e mais saneadas do País: o município terá cobertura de mais de 65% de coleta e tratamento de esgoto contra os atuais 8%.

Entregas

O Prosap já entregou o Parque dos Ipês, reestruturando todo o entorno com saneamento e pavimentação de ruas de bairros periféricos da cidade. O Programa também já realizou a entrega de 250 unidades habitacionais para pessoas que viviam em áreas consideradas de risco e que tiveram intervenção do Prosap.

Parque dos Ipês é um dos principais pontos turísticos de Parauapebas (Foto: ASCOM)

Recentemente, o programa iniciou a construção de mais um parque urbano, o Parque dos Minérios, que também vai transformar positivamente o cenário de outros bairros da cidade e, consequentemente, elevar a qualidade de vida dos moradores.

Confira, a seguir, outros investimentos de Paraupebas:

- Complexo Turístico de Parauapebas: está em fase final de construção, com entrega prevista para dezembro de 2022;

- Parque Cultural Jeca Tatu – Projeto em desenvolvimento. Entrega prevista para 2023;

- Parque Ecoturismo – Projeto em definição.

Referência

O município de Parauapebas está entre os que mais contribui com a economia do Pará e com a balança comercial do Estado e do Brasil. Neste contexto, a gestão intensifica as ações de desenvolvimento com investimentos no Distrito Industrial, para atração de mais empresas de médio e grande portes, e no Polo Moveleiro, que vem sendo modernizado.

Para que os pequenos negócios avancem na região, a prefeitura de Parauapebas garante todo suporte necessário aos micro e pequenos empreendedores, com a Sala do Empreendedor, local voltado para a orientação sobre empreendimentos.

Para saber mais sobre o município, clique aqui.