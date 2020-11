Homem que fingia ser policial militar é preso em Castanhal, no nordeste paraense

Um homem que fingia ser policial militar foi preso no município de Castanhal, no nordeste paraense. O acusado, que não teve a identidade divulgada, foi detido por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica neste domingo (15), dia das eleições municipais.

Segundo informações da Polícia Militar, o acusado teria dito que era policial durante uma confusão no bairro Jaderlândia. Na ocasião, ele também teria dito que estava armado, como forma de coagir as outras pessoas envolvidas na discussão. Testemunhas, então, decidiram acionar a polícia. Uma equipe da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) partiu em diligência até o local e encontrou o suspeito.

A PM informou que o homem foi com a equipe policial até a casa onde morava. No local, foram apreendidas uma pistola e oito munições. Os policiais também encontraram no carro do suspeito um carregador de arma com duas munições intactas.

Tanto o falso policial quanto o material apreendido foram apresentados na delegacia do município, para a realização dos procedimentos cabíveis.