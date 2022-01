Homem que estava foragido da Justiça é recapturado, em Itaituba

​Geraldo Pereira dos Santos Júnior, que estava foragido da Justiça, foi recapturado na noite da última terça-feira (4), por policiais militares durante rondas no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste paraense. A prisão ocorreu na travessa 15 de Agosto com a 11ª rua, próximo de uma unidade hospitalar da cidade. As informações são do site Giro Portal.

Por meio de uma breve consulta na base de dados do sistema de informações penitenciárias, os policiais constataram que o homem teria sido beneficiado com a saída temporária de final de ano, porém não retornou para cumprir o restante da pena no Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI). A PM não informou detalhes da ficha criminal de Geraldo.

Diante dos fatos, Geraldo Pereira foi conduzido diretamente para a unidade prisional e entregue aos agentes penitenciários. Essa medida foi adotada porque ainda não havia mandado de recaptura para o acusado.