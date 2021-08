Homem que estava desaparecido é encontrado morto em Parauapebas

Um homem, identificado como Cleiton Oliveira da Silva, foi encontrado morto neste domingo (22), na Vila Carimã, em Parauapebas. O homem estava desaparecido desde a última quinta-feira (19). A Polícia Militar, que já havia realizado várias buscas por Cleiton, foi acionada novamente para verificar a denúncia de que teria um cadáver na Vila.

Quando chegaram até o endereço repassado, os militares constataram que se tratava do corpo de Cleiton. Na ocasião, as testemunhas que estavam no local relataram para os policiais que o homem estaria bastante embriagado e que havia tido um surto na casa do pai, saindo na rua com um pedaço de madeira em mãos, para rumo desconhecido.

Os PMs logo acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo e identificar a causa da morte. O caso será investigado pela Polícia Civil. As informações são do site Correio de Carajás.