Homem que estaria cometendo assaltos é preso na área do Castanheira, em Belém

Um homem não identificado foi preso pela Polícia Militar enquanto cometia assaltos próximo ao túnel do Entroncamento, no bairro do Castanheira, em Belém. A ação ocorreu na noite desta quarta-feira (10), no momento em que o suspeito executava mais um de seus crimes.

VEJA MAIS

Testemunhas registraram em vídeo o momento da prisão, feita por um policial militar do motopatrulhamento. Nas imagens, o suspeito aparece jogado ao chão na área das obras de construção do BRT, na BR-316. Vários curiosos se aproximaram em torno do homem e acompanharam a chegada da viatura policial para sua condução à delegacia.

Embora haja suspeitas de que o homem estaria cometendo assaltos, não foram divulgadas informações sobre vítimas ou o que ele teria roubado das pessoas.

A Polícia Militar conduziu o suspeito até a delegacia, onde o caso será investigado para esclarecer os detalhes dos supostos crimes cometidos.