Homem que escondia drogas em galinheiro é preso em Igarapé-Miri

Um homem não identificado foi preso pelo crime de tráfico de drogas, na tarde de quinta-feira (10), no bairro Boa Esperança, no município de Igarapé-Miri, nordeste paraense. Policiais civis responsáveis pela prisão realizaram campana próximo à residência do suspeito, presenciando o momento em que ele guardava objetos dentro de um galinheiro, confirmando, assim, informações recebidas por meio de denúncia anônima.

Após a abordagem, foi possível constatar a ocorrência de intenso tráfico de drogas no local. Foram encontrados e apreendidos 41 papelotes contendo entorpecentes variados, como cocaína, oxi e maconha, além de três aparelhos celulares e dois rolos de plástico filme.

VEJA MAIS

O suspeito foi autuado em flagrante e conduzido para a delegacia do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Agora, ele segue sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ficando à disposição do Poder Judiciário.

Canaã dos Carajás

Também na quinta-feira (10), um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. O suspeito foi encontrado em via pública portando uma porção de maconha. Ele relatou à Polícia Civil que possuía maior quantidade do entorpecente escondido em sua residência.

Após buscas no endereço do suspeito, foram encontrados e apreendidos cerca de 670 gramas de maconha e uma balança de precisão, além de R$ 370 em espécie.

O homem foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.