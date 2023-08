Trio é preso por tráfico de drogas em Castanhal; quase R$ 14 mil foram apreendidos

Policiais civis da Delegacia de Polícia do Centro de Castanhal prenderam uma mulher e dois homens, que, agora, vão responder por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, uma pistola calibre 380. As detenções ocorreram durante a operação "Impacto", deflagrada com objetivo de combater o tráfico de drogas na região e realizada na manhã desta quinta-feira (10).

“A atuação da Polícia Civil do Pará se deu através de uma equipe composta por doze agentes que participaram da operação que teve resultado positivo com a prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento no crime”, disse o delegado-geral Walter Resende.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos suspeitos, onde foram encontrados uma pistola calibre 380, seis munições do mesmo calibre, 26 porções de oxi, uma porção de maconha, seis aparelhos celulares e a quantia de R$13.984,00, em espécie.

“Das três pessoas presas, um dos homens é conhecido por ser um dos líderes do comércio de entorpecentes nas imediações. O suspeito atuava no fornecimento e arrecadação do lucro. Ele já possui passagem por homicídio e roubo. Já a mulher tem passagem por tráfico de drogas e o outro já foi preso por envolvimento no tráfico e roubo”, contou o delegado Felipe Silva, responsável pelo caso.

Os três suspeitos foram encaminhados para exame de corpo de delito. Posteriormente, serão transferidos ao sistema penal, onde permanecerão à disposição do poder judiciário.