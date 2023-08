'Picareta', considerado de alta periculosidade pela PM, é preso por tráfico de drogas no Marajó

A Polícia Militar prendeu um homem conhecido como "Picareta" sob a suspeita de tráfico de drogas em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. Ele, que já responde por vários crimes, incluindo estupro e tentativa de homicídio, desta vez foi flagrado com maconha e oxi.

A prisão foi realizada na terça-feira (8) e faz parte da "Operação Impacto", que foi coordenada e executada pessoalmente pelo comandante do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, depois de denúncias apontando que “Picareta” estaria em uma moto vendendo drogas na estrada da Vila Monsarás, informou, ainda, o Notícia Marajó.

No local, os policiais identificaram “Picareta” e o abordaram. Na revista pessoal, os militares encontraram com ele 22 porções de maconha e 14 de oxi. Segundo o coronel Josimar, “Picareta” é de alta periculosidade e já responde dois processo por tráfico de droga, estupro, porte ilegal de arma de fogo e, ainda, tentativa de homicídio.

“Picareta é conhecido como um traficante que distribui drogas para vários pontos aqui do município de Salvaterra, sobretudo na área rural. Ele estava comercializando maconha e pasta base de cocaína no Ramal do Albino quando foi capturado. Normalmente ele abandonava a moto e saia correndo. Só que, desta vez, nós montamos uma estratégia e conseguimos capturá-lo”, explicou o coronel. Ele acrescentou que “Picareta” já está à disposição da Justiça.