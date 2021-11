Homem que bateu em esposa após 'bebedeira' é preso na zona rural de Abaetetuba

Um homem que bateu na esposa após uma tarde de "bebedeira" foi preso em flagrante em Abaetetuba, no nordeste paraense. A Polícia Civil foi efetuada por meio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, na zona rural da cidade, nas proximidades do Rio Bacuri. Segundo informou a PC nesta terça-feira (30), o acusado foi detido pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Ele não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (29), após a denúncia de que o homem, sob efeito de bebida alcoólica, havia agredido a companheira. Foi então que uma equipe de policiais civis deu início às diligências até a localidade, onde foi constatado o crime e foi dada ao agressor a voz de prisão.

O acusado foi apresentado na unidade policial e autuado em flagrante. Ele segue à disposição do poder judiciário.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Disque-Denúncia 181, Centro Integrado de Operações 190 ou, ainda, pelo canal Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.