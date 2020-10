Homem que atuou em homicídio ao lado do pai é preso em Conceição do Araguaia

Nesta sexta-feira (29), agentes da Polícia Civil de Conceição do Araguaia deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem indiciado por homicídio qualificado. O criminoso, que não teve a identidade revelada, ainda teria tido a ajuda do pai para cometer o assassinato. O patriarca também é investigado.

O crime ocorreu em maio deste ano na região de Canarana, zona rural do município do sudeste paraense. De acordo com a Polícia Civil, o homicídio foi motivado por conta de disputa de terras e a morte foi resultado da instalação de uma cerca que dividia a fazenda dos indiciados e da vítima.

Os agentes seguem com as diligências para encontrar e prender o segundo envolvido no crime, que também tem mandado de prisão pendente expedido pela comarca do estado de Goiás pela prática de crime de homicídio.