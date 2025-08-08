Homem que ameaçou atear fogo na casa da companheira é preso em São Félix do Xingu

Um homem que ameaçou atear fogo na casa da própria companheira foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Pará, na manhã desta quinta-feira (7), em São Félix do Xingu. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município, com apoio da Superintendência Regional do Alto Xingu.

Segundo a vítima, o suspeito a agrediu fisicamente, proferiu ameaças de morte e afirmou que incendiaria sua residência. Diante da gravidade da situação, a equipe policial localizou o homem e efetuou a prisão em flagrante.

Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais, e permanece à disposição da Justiça.