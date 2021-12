Homem que agrediu funcionário em restaurante de Alter do Chão se pronuncia: 'desmedida reação'

O chileno Pablo Aguilar, que agrediu o recepcionista do restaurante, Adriano Ferreira, localizado na vila balneário de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, na noite desta quarta-feira (15), emitiu uma nota onde classificou o episódio como “desmedida reação”.

Na nota pessoal, ele pediu desculpas ao funcionário e falou que nada justifica a reação que teve, mas enfatizou que já está vacinado. Pablo relatou que chegou a mostrar os prints comprovando a imunização, já que o ConecteSus está fora do ar, mas o funcionário não aceitou e fechou o portal de maneira “explosiva”, o que segundo ele, ocasionou a reação.

Na imagem que circula nas redes sociais é possível ver que o agressor procura algo no celular e em nenhum momento mostra alguma imagem para o recepcionista, inclusive estava usando a máscara de forma incorreta. Outro ponto que contradiz na nota de Pablo é sobre a afirmação “quando este fechou explosivamente o portão”, no vídeo mostra que a porta estava fechada desde o início do atendimento.

Ainda ao analisar as imagens, percebe-se que o momento da agressão aconteceu quando o cliente quis empurrar essa porta fechada e o funcionário não permitiu. No áudio Pablo diz: - “Deixa eu entrar lá que eu estou com fome” – e em seguida o soco é disparado.

Diante do ocorrido, outros restaurantes conhecidos na vila emitiram nota de solidariedade ao funcionário e à proprietária do estabelecimento.

Confira a nota na íntegra

Sobre os fatos ocorridos ontem no Restaurante do Italiano, Distrito de Alter do Chão, Santarém, Pará, me manifesto nos seguintes termos:

1) peço desculpas ao recepcionista do local pela desmedida reação para com o mesmo;

2) sou cliente da casa e nesta condição me encontrava naquele momento ali, e apenas ia adentrá-la para usar o banheiro quando, infelizmente fui mal atendido pelo colaborar ao lhe exibir o print das minhas vacinações (motivado pela impossibilidade de acesso ao app VACINASUS) quando este fechou explosivamente o portão, o que me levou à desmedida reação;

3) sou a favor da vacina e na véspera do ocorrido, dia 14.12.21 havia tomado, inclusive, minha 3ª dose. Esperei ansioso por esta e respeitei todos os afastamentos sociais impostos, me prevenindo e a terceiros também com o uso constante de máscara e álcool em gel pelo bem de todos.

Nada justifica minha reação, passo em que reitero meus pedidos de desculpas mais uma vez ao colaborador, ao restaurante, e me colocando inteiramente à disposição das autoridades para os devidos esclarecimentos.