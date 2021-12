Homem que agrediu esposa grávida por não ter feito o jantar é preso no Guamá

Um homem que agredia e ameaçava a esposa grávida foi preso, nesta segunda-feira (27), no bairro do Guamá, em Belém, pela Polícia Civil. Ele foi indiciado pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar, após a vítima procurar ajuda na Seccional do Guamá.

Às autoridades policiais, a mulher relatou que, na noite de domingo (26), por volta das 21h, o homem a agrediu com tapas e puxões no braço direito por ela não ter feito o jantar. Na ocasião, a vítima também teve seus pertences jogados no chão do imóvel.

Além das agressões físicas e ameaças de morte, o acusado também a impedia de sair da residência, trancando as portas com cadeados. A mulher, entretanto, aproveitou um momento de distração do suspeito, que trabalha em um açougue próximo da casa onde viviam, para ir até a unidade policial.

Após o depoimento, os policiais civis se diligenciaram até o endereço da vítima e prenderam em flagrante o indiciado. No interior do imóvel, uma arma de fogo foi encontrada e apreendida. "A vítima está grávida de cinco meses e vinha sofrendo agressões e ameaças do suspeito que foi preso”, informou o delegado, Ivens Monteiro, responsável pelo caso.

O homem está preso e segue à disposição da Justiça.