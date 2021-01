Homem pula no canal do Tucunduba após supostamente roubar bicicleta

Um homem, suspeito de ter roubado uma bicicleta, se viu cercado por populares e, para escapar de um possível linchamento, pulou nas águas poluídas do canal do Tucunduba, no bairro da Terra Firme, em Belém, nesta quarta-feira (13). A cena foi gravada por um morador da área.

Uma aglomeração de pessoas se formou às margens do canal, esperando o suposto ladrão sair da água. No entanto, o homem conseguiu fugir.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que “o 20º Batalhão foi acionado para atender a uma ocorrência de roubo na tarde desta quarta-feira”. Ainda de acordo com a PM, “a vítima não foi localizada”.