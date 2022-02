Homem passa mal e desmaia dentro de balsa que fazia a travessia Outeiro-Icoaraci

Um homem, cujo nome ainda não foi divulgado, passou mal e desmaiou enquanto fazia a travessia do distrito de Outeiro para Icoaraci, em Belém, na manhã deste sábado (5). Ele estava dentro de um carro que atravessava em uma balsa quando acabou desfalecendo, o que assustou outros populares. Ele foi socorrido e permanece em observação médica.

De acordo com o 26º Batalhão de Polícia Militar (26 BPM), o caso aconteceu por volta das 11h. O homem estava dentro do veículo quando começou a passar mal. Próximo à entrada da balsa, ele acabou desmaiando e foi socorrido por populares. Em seguida, policiais e bombeiros militares estiveram no local e levaram o homem para um hospital de Icoaraci.

Ainda segundo informações da polícia, o homem está na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Icoaraci, com oxigênio, e o estado de saúde dele é estável.

Acompanhe para mais informações.