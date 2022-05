Homem negro é sufocado até a morte por policiais dentro de viatura

Genivaldo de Jesus Santos, um homem negro de 38 anos foi sufocado até a morte na tarde desta quarta-feira, 25, durante uma abordagem feita por policiais rodoviários federais em Umbaúba, no litoral sul de Sergipe. Testemunhas gravaram a vítima ser imobilizada pelos policiais e algemada no chão. Depois, o homem foi colocado no porta-malas da viatura, de onde saia uma fumaça similar a spray de pimenta.



O sobrinho da vítima, Wallyson de Jesus, disse que o tio foi parado pelos policiais enquanto pilotava uma motocicleta. Ele resistiu à ordem de parada pois, segundo o sobrinho, tinha problemas mentais. “Eu estava próximo e vi tudo. Informei aos agentes que o meu tio tinha transtorno mental. Eles pediram para que ele levantasse as mãos e encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Meu tio ficou nervoso e perguntou o que tinha feito. Eu pedi que ele se acalmasse e que me ouvisse”, contou.



Wallyson disse que mesmo tentando dialogar com os policiais, não foi ouvido, e que usaram spray de pimenta e o colocaram no veículo. Os policiais levaram Genivaldo desacordado para a delegacia e em seguida foi encaminhado para o hospital, mas já chegou ao local em estado grave e morreu poucos minutos depois.



Testemunhas que registraram a ação em vídeo faziam comentários como “vai matar o cara lá dentro”, “pode gravar isso aí, isso aí é um crime".



A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe informou que lamenta o ocorrido e que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos.



O uso de armas menos letais é previsto dentre os princípios do uso escalonado da força e estão previstas e normas internacionais e nacional como meio de não recorrer à força letal. Empregar spray, munição química, bombas, balas de borracha e afins sem seguir protocolos pode ser considerado como forma de tortura e até causar morte. Componentes a gás nunca devem ser usados em ambientes fechados, à curta distância ou em direção à cabeça e membros superiores das pessoas porque podem causar asfixia, segundo o Guia de Uso de Armas Menos Letais na Aplicação da Lei (leia aqui, em inglês) da Organização das Nações Unidas (ONU).