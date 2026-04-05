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Polícia

Homem morto com golpes de facão na rua era inocente, diz delegado

Delegado Elioenai Silva, responsável pelo caso, informou que autor do crime brutal já foi identificado e está sendo procurado pela polícia

O Liberal
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Delegado Elioenai Silva, de Ourilândia do Norte, aponta que vítima de crime brutal não havia roubado motocicleta. (Divulgação Polícia Civil)

O homem morto brutalmente com golpes de facão no meio da rua em Ourilândia do Norte era inocente do suposto roubo de moto. O crime ocorreu no fim da tarde da última quarta-feira (01). A informação de inocência da vítima foi divulgada pelo delegado Elioenai Silva, responsável pelas investigações do caso. A vítima morta por engano foi identificada como Bruno Martins Franca. 

"A investigação, que ocorreu por essa delegacia, não apontou essa vítima como o autor desse roubo, mas outra pessoa ligada a essa vítima. Essa vítima era investigada por outros crimes patrimoniais, mas não especificamente esse do roubo pelo qual motivou a sua morte", afirmou o delegado.

O delegado Elioenai Silva informou que a equipe da Polícia Civil atendeu a ocorrência e constatou várias perfurações e ferimentos no corpo da vítima por objeto cortante, principalmente na região da cabeça e do pescoço.

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image Homem é morto a facadas em via pública de Ourilândia do Norte
O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (1º/4)

Todos os vídeos de câmeras e relatos das testemunhas oculares já foram colhidos, assim como foram feitas as perícias no corpo. "Já temos a autoria como certa deste suspeito e a motivação seria esse possível roubo, um acerto de contas. Ele já teria recuperado a moto e inclusive ele ameaçava dizendo que iria pegar quem teria feito esse roubo em vídeos circulando pelas redes sociais com a ameaça dele. Ele se mostrou muito frio com toda essa situação, e tem certeza que fez a coisa certa", afirma o delegado.

A investigação já possui a autoria, motivação e todas as qualificadoras do crime. O roubo da moto que motivou o assassinato teria ocorrido no último dia 24 de março. A autoridade policial pediu ainda que a população não tente fazer justiça com as próprias mãos.

"A gente orienta a população que não volte aos tempos da barbárie de fazer justiça com as próprias mãos, porque senão vai sair do controle e isso é ruim para todos nós, ser julgado e condenado sem a mínima possibilidade de defesa, sem nenhuma garantia constitucional", orienta o delegado.

Antes de morrer, a vítima teria afirmado que não havia roubado a motocicleta, chegando a implorar para não ser morto. "Em um caso como esse, ele acreditava que se tratava do autor, mas as investigações não apontaram para esse lado. Para evitar esses tipos de situações e no momento em que ele era vítima, de um suposto roubo, passou a ser suposto autor de um homicídio, muito cruel por sinal", explicou. 

A Polícia Civil informou que as diligências investigativas continuam através da Delegacia de Ourilândia para identificar e localizar o suspeito pelo crime que vitimou Bruno Martins França.

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