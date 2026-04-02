Homem é morto a facadas em via pública de Ourilândia do Norte

Um homem identificado apenas como Bruno foi morto a golpes de faca no fim da tarde de quarta-feira (1º), em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. O crime ocorreu em via pública, na Rua 12 de Julho, no setor Novo Horizonte, e chamou a atenção de moradores que estavam nas proximidades. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação.

O homicídio aconteceu de forma rápida e violenta. Pelas gravações, a vítima caminhava pela rua enquanto mexia no celular, quando foi surpreendida por um homem que aparentava estar à sua espera em um ponto de mototáxi. O suspeito se aproximou e iniciou o ataque utilizando um facão e, em seguida, uma faca menor.

Durante a agressão, Bruno teria gritado “não fui eu”, enquanto tentava se defender. Mesmo após a vítima cair, o agressor continuou desferindo golpes e ainda a atingiu com chutes na cabeça antes de fugir do local em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido. As imagens levantam a suspeita de que o crime tenha sido premeditado.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram na cena do crime para atender à ocorrência. Equipes da Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte também compareceram ao local e realizaram os primeiros levantamentos que devem auxiliar no andamento das investigações.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Hospital Municipal. A motivação do homicídio ainda não está esclarecida. Informações preliminares apontam que a vítima poderia ter envolvimento em um possível furto ou roubo, mas essa hipótese ainda é apurada.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso segue sob investigação da PC, que busca identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime. "A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Ourilândia do Norte e diligências estão em andamento para elucidar todas as circunstâncias do crime", comunicou.