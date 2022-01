Homem morre preso às ferragens de caminhonete durante acidente na Av. Augusto Montenegro

Um homem que não teve identidade revelada morreu, na noite deste domingo (23), durante um acidente de trânsito, na avenida Augusto Montenegro, esquina com a rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém. A Polícia Científica do Pará (PCP) confirmou que recebeu a ocorrência por volta das 22h30.

Conforme apurado pelos profissionais da remoção, dois carros, entre eles uma caminhonete preta, estavam envolvidos na tragédia. Ambos se chocaram, provocando o capotamento do veículo maior.

A suspeita é que os condutores estavam sob efeito de bebida alcoólica, o que só será confirmado através de exames, como o de alcoolemia, realizado na vítima.

Ainda de acordo com as informações repassadas pelo PCP, o motorista da caminhonete morreu preso às ferragens, dentro do seu próprio meio de transporte. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e constataram o óbito.

Imagens que começaram a circular nas redes sociais mostram o teto da caminhonete destruído, e o corpo da vítima ao lado. Muitos curiosos e possíveis parentes do homem se aproximaram do local.

A reportagem entrou em contato a Polícia Civil. Em nota, a instituição disse que não teve conhecimento do caso. Ressaltou a importância de se registrar o boletim de ocorrência, na delegacia do bairro ou por meio da Delegacia Virtual, para que o fato seja investigado.