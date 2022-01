Homem morre em pé e a cena espanta moradores; causa da morte é investiga

O homem, de aproximadamente 50 anos de idade, com uma camiseta e short azul, morreu na cidade paulista de Santos, e ainda, não foi identificado. Mas, as imagens que circulam em vídeo com ele, já morto, em pé, encostado em um carro, assustam quem assiste a mídia nas redes sociais desta sexta-feira (7). Com informações do G1.

Segundo as informações, a cena foi gravada em uma rua do bairro Vila Mathias. A causa da morte é investigada. O caso teria acontecido na Praça Iguatemi Martins, próximo à travessia de catraias entre Vicente de Carvalho e Santos.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o homem em pé, já sem vida, encostado na lateral do carro. Os moradores que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar. As do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestaram a morte.

Segundo os agentes de segurança, a princípio, não havia vestígios de violência. O Samu foi quem também determinou a remoção do corpo. O caso está registrado no 4º Distrito Policial de Santos, como morte suspeita.