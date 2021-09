Homem morre em colisão que partiu caminhonete ao meio em Redenção

Na tarde da última quarta-feira, 15, um grave acidente de trânsito deixou três pessoas feridas e uma morta na região do município de Redenção, no sudeste paraense.

Conforme informou o 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o acidente fatal foi por volta das 16h, em um trecho da rodovia BR-158 perto de um condomínio na zona rural.

Um dos veículos era uma caminhonete modelo Toyota Hilux, de cor prata, que levava Moisés Ribeiro Gonçalves e seu pai, Elias Gonçalves de Souza. A outra caminhonete, modelo Mitsubishi L200, era ocupada por Cleonice Moreno dos Santos, e seu esposo, Josias da Silva. Josias foi o que mais ficou ferido na colisão, e morreu por conta dos ferimentos.

A força do impacto foi tão violenta que o veículo ocupado pelo casal partiu ao meio. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local do acidente para socorrer as vítimas sobreviventes, e constataram que Josias havia morrido sem chance de ser atendido.