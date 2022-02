Homem morre em acidente registrado na rodovia Arthur Bernardes, na noite deste sábado

Um acidente fatal foi registrado, no final da tarde deste sábado (12), na rodovia Arthur Bernardes, próximo da rodovia do Tapanã, em Belém. A vítima ainda não teve identidade divulgada. A Polícia Científica do Pará (PCP) confirmou o pedido de remoção do cadáver, às 19h23.

A reportagem de O Liberal apura mais informações sobre o caso. Acompanhe!