Homem morre em ação policial no bairro do 40 Horas, em Ananindeua

Um homem morreu durante uma intervenção policial na tarde desta segunda-feira (25), no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. Segundo informações repassadas pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Frankson da Silva Correa teria reagido durante uma abordagem policial que ocorreu por volta das 15h15, na rua Santos Dumont, no conjunto Antônio Queiroz.

Ainda conforme o relato dos militares, uma denúncia indicou aos policiais que a Frankson estaria comercializando entorpecentes no local. Ainda de acordo com a Rotam, ao chegaram à residência para apurar o ocorrido, os policiais teriam sido recebidos a tiros. Foi, então, que os agentes revidaram e atingiram Frankson com disparos de arma de fogo.

Atingida, a vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há, contudo, informações se Frankson morreu ainda na casa onde morava ou na unidade de atendimento hospitalar.

Foram apreendidas com a vítima duas munições picotadas, uma deflagrada e um revólver calibre 38.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos policiais na Seccional da Cidade Nova.