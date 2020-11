Homem morre em abordagem policial no bairro do Guamá, em Belém

Um homem morreu durante uma ação policial nesta quarta-feira (18), no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 20º Batalhão realizavam rondas na passagem São Jorge, quando viram uma pessoa em atitude suspeita dentro de um pequeno comércio e tentaram abordá-lo.

Com a aproximação, o homem teria resistido à abordagem e apontado uma arma de fogo contra os policiais, que reagiram e o atingiram com disparos. Ele foi socorrido e levado até o Pronto Socorro Municipal do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento.

Ele portava uma arma semi-automática, pistola 24/7, calibre .40, de uso exclusivo das forças armadas. O armamento foi apresentado na delegacia de Polícia Civil, responsável pelo procedimento administrativo.